Поиск

Кириенко рассказал о подарке Путина Южной Осетии ко Дню Победы

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Президент Российской Федерации Владимир Путин выделил из своего резервного фонда по одному миллиону рублей каждому селу и каждой школе Южной Осетии ко Дню Великой Победы.

Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Эти средства предназначены, в том числе, для подготовки к празднованию 80-летия Победы - приведения в порядок мемориалов, памятных стендов и музеев.

"Народ Южной Осетии и в годы Великой Отечественной войны показал примеры беззаветного героизма, настоящего мужества, преданности своей Родине. Осетинская земля дала огромное количество героев, которыми по праву гордятся не только в Осетии, но и во всей нашей большой стране. И в специальной военной операции тоже участвует большое количество сынов Южной Осетии - плечом к плечу с россиянами защищают нашу общую родину", - подчеркнул Кириенко.

Это решение, по его словам, подчёркивает особое отношение президента Российской Федерации к Южной Осетии и памяти её героев.

Владимир Путин Сергей Кириенко Южная Осетия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 19 апреля

Крупный пожар возник на горе Бештау в Кавказских Минеральных Водах

Крупный пожар возник на горе Бештау в Кавказских Минеральных Водах
Военная операция на Украине

Вступает в силу пасхальное перемирие в зоне СВО, объявленное президентом РФ

Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 246 на 246

Военная операция на Украине

Командующим группировок войск в зоне СВО переданы указания о прекращении огня

Военная операция на Украине

Начальник Генштаба заявил о завершении зачистки участков в Курской области у границы Украины

Герасимов заявил, что военные РФ не дали ВСУ прорваться в Белгородскую область

Герасимов заявил, что военные РФ не дали ВСУ прорваться в Белгородскую область
Военная операция на Украине

Президент РФ заявил, что пасхальное перемирие покажет готовность Киева к переговорам

Военная операция на Украине

Путин отметил, что ситуация на линии боевого соприкосновения развивается благоприятно для РФ

Военная операция на Украине

Путин объявил пасхальное перемирие в ходе СВО

Путин объявил пасхальное перемирие в ходе СВО
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6228 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне83 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе397 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });