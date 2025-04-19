Кириенко рассказал о подарке Путина Южной Осетии ко Дню Победы

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Президент Российской Федерации Владимир Путин выделил из своего резервного фонда по одному миллиону рублей каждому селу и каждой школе Южной Осетии ко Дню Великой Победы.

Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Эти средства предназначены, в том числе, для подготовки к празднованию 80-летия Победы - приведения в порядок мемориалов, памятных стендов и музеев.

"Народ Южной Осетии и в годы Великой Отечественной войны показал примеры беззаветного героизма, настоящего мужества, преданности своей Родине. Осетинская земля дала огромное количество героев, которыми по праву гордятся не только в Осетии, но и во всей нашей большой стране. И в специальной военной операции тоже участвует большое количество сынов Южной Осетии - плечом к плечу с россиянами защищают нашу общую родину", - подчеркнул Кириенко.

Это решение, по его словам, подчёркивает особое отношение президента Российской Федерации к Южной Осетии и памяти её героев.