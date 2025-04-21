Минэкономразвития прогнозирует уровень безработицы в РФ в 2,5% в 2025-2028 годах

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ прогнозирует сохранение минимальных уровней безработицы в РФ в 2,5% на всем прогнозном горизонте 2025-2028 годов, сообщил журналистам представитель министерства.

По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025-2028 годы.

В предыдущей, сентябрьской версии среднегодовой уровень безработицы закладывался в 2,6% на 2025-2028 годы.

"Безработица будет сохраняться на достаточно низких уровнях. Тут мы не ожидаем никаких изменений", - сказал представитель министерства.