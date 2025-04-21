Президент РФ ввел полный запрет на образовательную деятельность для иноагентов

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о полном запрете на образовательную деятельность для иностранных агентов.

Закон, размещенный на официальном портале правовой информации, предусматривает возвращение заявления о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности, прекращение действия такой лицензии, если ее соискатель является иностранным агентом, а также запрет на получение муниципальной финансовой поддержки и на включение в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.

Закон расширяет перечень лиц, которые должны сопровождать производимые или распространяемые ими материалы указанием на статус иностранного агента.

Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев ранее заявлял журналистам, что в результате принятия таких мер иноагенты не смогут "проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии и так далее не только для детей, но и для всего населения". "Такие организации будут полностью исключены из образовательного процесса", - подчеркнул депутат.

Иностранным агентам также запрещается входить в органы управления государственных корпораций.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Он инициирован комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства. Его авторами стали представители всех фракций, а также главы комитетов Госдумы по просвещению, по науке и высшему образованию и по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.