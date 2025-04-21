Путин призвал разобраться с предложением Киева не бить по гражданским объектам

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что с предложением украинской стороны о ненанесении ударов по гражданским объектам необходимо разобраться, все будет проанализировано.

"С этим нужно разобраться, это все предмет для такого тщательного исследования, может быть, и в двустороннем порядке", - сказал Путин журналистам.

Он добавил, что не исключает этого. И продолжил: "Так что мы все это проанализируем и будем принимать соответствующее решение на будущее".

Путин заявил, что российская сторона всегда уважительно относится к мирным инициативам.

"Мы к перемирию всегда относились уважительно, потому и выступили с такой инициативой. Тем более речь идет о светлых пасхальных днях", - сказал президент РФ.

"Мы всегда относимся к любым мирным инициативам положительно. Надеемся, что так же к этому будут относиться представители киевского режима", - добавил он.

Путин заметил, что первичная реакция украинской стороны на предложение о перемирии была неоднозначной. "Мы видели первичную реакцию. Было опубликовано заявление, согласно которому наше предложение рассматривалось, как игра с судьбами и жизнями людей. Но там видимо, нашлись кто-то поумнее, кто подсказал, скорее всего, иностранные кураторы, что отвергать такие инициативы - проигрышная позиция для киевского режима. И они быстро согласились", - сказал президент РФ.