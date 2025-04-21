В Кремле уточнили предполагаемый формат обсуждения моратория на удары по гражданским объектам

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин, говоря о двустороннем порядке обсуждения ненанесения ударов по гражданским объектам, подразумевал переговоры именно с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Возможное обсуждение, когда президент говорил, что можно обсудить тему ненанесения ударов по гражданским объектам, в том числе в двустороннем порядке, президент именно имел в виду переговоры и обсуждения с украинской стороной", - сказал Песков журналистам.

"И ранее президент неоднократно говорил о готовности к переговорам с украинской стороной. Это его еще одно предложение", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что с предложение украинской стороны о ненанесении ударов по гражданским объектам будет проанализировано. "С этим нужно разобраться, это все предмет для такого тщательного исследования, может быть, и в двустороннем порядке", - сказал Путин журналистам, добавив, что не исключает этого. И продолжил: "Так что мы все это проанализируем и будем принимать соответствующее решение на будущее".