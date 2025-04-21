Поиск

Президенты России и ЮАР обсудили украинское урегулирование

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной областях", - говорится в сообщении.

"С учетом заинтересованности южноафриканской стороны содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса, Владимир Путин изложил принципиальную российскую позицию относительно необходимости устранения первопричин конфликта и обеспечения интересов безопасности России", - сообщила пресс-служба.

Путин поздравил Рамафосу и весь южноафриканский народ с предстоящим 27 апреля национальным праздником ЮАР - Днем свободы.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

Владимир Путин ЮАР Украина Сирил Рамафоса
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп видит хорошие шансы на заключение соглашения по Украине на этой неделе

Путин потребовал не допустить расширения аварийного жилого фонда

Путин потребовал не допустить расширения аварийного жилого фонда

Российские судовладельцы отметили сокращение Южной Кореей импорта сельди и минтая

Российские судовладельцы отметили сокращение Южной Кореей импорта сельди и минтая

Президент РФ заявил, что удар по гражданскому объекту в Сумах был нацелен на преступников

Военная операция на Украине

Путин сообщил, что боевые действия возобновились после завершения перемирия

Путин сообщил, что боевые действия возобновились после завершения перемирия

Подписан закон о возможности исполнения решения о призыве в армию в течение года

Закон о "мокром" лизинге самолетов у иностранных авиакомпаний подписан президентом РФ

Закон о "мокром" лизинге самолетов у иностранных авиакомпаний подписан президентом РФ

В России расширены критерии для признания иностранными агентами

Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана

Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана

В Москве удовлетворены заявлениями США о том, что Украина не вступит в НАТО

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6236 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне87 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости381 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов198 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе397 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });