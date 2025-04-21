Президенты России и ЮАР обсудили украинское урегулирование

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной областях", - говорится в сообщении.

"С учетом заинтересованности южноафриканской стороны содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса, Владимир Путин изложил принципиальную российскую позицию относительно необходимости устранения первопричин конфликта и обеспечения интересов безопасности России", - сообщила пресс-служба.

Путин поздравил Рамафосу и весь южноафриканский народ с предстоящим 27 апреля национальным праздником ЮАР - Днем свободы.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.