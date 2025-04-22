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Высокая пожарная опасность установилась на юге Центрального и Приволжского федеральных округов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В регионах юга Центрального и Приволжского федеральных округов прогнозируются высокий и чрезвычайный уровни пожарной опасности, в Забайкальском крае распространению пожаров будет способствовать сильный ветер, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Высокая и даже чрезвычайная, то есть 5 класс пожарной опасности, прогнозируется на юге Центрального и юге Приволжского федеральных округов - в Центрально-Черноземном районе, это Курская, Белгородская области, в Оренбургской области, Башкортостане, в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и на юге Челябинской области", - сказал Вильфанд.

Также высокий класс пожарной опасности сохраняется в центре Забайкальского края, однако наибольшую опасность сейчас там представляет сильный ветер, который способствует распространению уже возникших пожаров, уточнил Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Оренбург Забайкальск
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