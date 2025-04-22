В Кремле пообещали сообщить о визите Уиткоффа, когда он состоится

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле проинформируют о визите в РФ спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, когда он состоится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Когда этот визит состоится, мы вас традиционно проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидают ли в Москве с очередным визитом Уиткоффа и планируется ли его встреча с президентом России.

Ранее в СМИ сообщалось, что предположительно в конце недели Уиткофф прилетит в Москву, чтобы передать российскому руководству новый пакет предложений по Украине. На этот раз документ, по данным СМИ, будет представлять согласованный американцами с Европой и Киевом план, обсуждение которого состоится на этой неделе в Лондоне.