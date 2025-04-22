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Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль поселка Сухая Балка в ДНР

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль поселок Сухая Балка в ДНР, заявили в Минобороны РФ во вторник.

По словам военных, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники шести бригад ВСУ в районах восьми населенных пунктов в ДНР.

В Минобороны РФ заявили, что потери украинской армии за сутки составили: до 300 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Дорошовка, Московка Харьковской области, Новое, Кировск и Ямполь (ДНР)", - сообщили в ведомстве.

По информации Минобороны РФ, за сутки потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили: до 250 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина HMMWV, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, пусковая установка реактивной системы залпового огня, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли удары по семи бригадам ВСУ в ДНР, потери украинской армии за сутки составили: более 310 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля, сказали военные.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстой, Комар (ДНР), Гуляйполе и Червоное Запорожской области", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ за сутки составили: до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Понятовка и Никольское Херсонской области", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что за сутки потери украинской армии составили: более 70 военнослужащих, два автомобиля, два артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов.

"Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Поповка, Проходы и Окоп Сумской области", - говорится в сообщении.

По данным министерства обороны, потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Вооруженные силы России за сутки сбили 99 украинских беспилотников самолетного типа, три управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, сказано в сообщении.

По данным Минобороны, "оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 141 районе".

Минобороны РФ
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