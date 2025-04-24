В группировке "Запад" сообщили об уничтожении более 40 пунктов управления дронами ВСУ

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" за сутки уничтожили 42 пункта управления беспилотниками вооруженных сил Украины (ВСУ), а также три станции Starlink, заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Уничтожены 10 минометных расчетов, 42 пункта управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink и три полевых склада боеприпасов", - сказал Бигма.

22 апреля Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Каменка, Дорошовка, Московка Харьковской области, Новое, Кировск и Ямполь (ДНР).