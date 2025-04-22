Российские военные сообщили о продвижении к Красноармейску (Покровску) в ДНР

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Группировка "Центр" после взятия под контроль села Преображенка продвигается к городу Красноармейск (Покровск), сообщили в Минобороны России во вторник.

"В настоящий момент военнослужащие группировки войск "Центр" продолжают активное продвижение к населенному пункту Красноармейск (ДНР), который является одним из ключевых транспортных узлов ВСУ на данном участке фронта", - говорится в сообщении министерства.

17 апреля Минобороны РФ сообщило о переходе села Преображенка под российский контроль. Село расположено в 20 километрах к юго-западу от Красноармейска.

По данным министерства обороны, во взятии под контроль Преображенки участвовали военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр".

"Главной сложностью для штурмовиков стало преодоление больших участков открытой местности с практически полным отсутствием каких-либо укрытий, поэтому заходить в село приходилось малыми группами по 3-4 человека, используя антидроновые одеяла и неблагоприятные погодные условия", - сказано в сообщении Минобороны.

"Активной фазе наступательных действий штурмовых подразделений предшествовала точечная работа артиллерии и расчетов разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов. Продвижение штурмовых групп началось с закрепления на основной дороге снабжения, на которой в последующем было уничтожено несколько единиц бронетехники ВСУ", - сообщили в военном ведомстве.