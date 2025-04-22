Минобороны РФ сообщило об ударах по ВСУ в районе курского селения Горналь

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" на курском направлении нанесли поражение украинским вооруженным формированиям в районе населенного пункта Горналь, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Горналь", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны, "ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Водолаги, Мирополье, Могрица, Садки, Студенок, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области".

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