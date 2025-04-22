В ЛНР сотрудник районных электросетей ранен в результате атаки украинского БПЛА

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал территорию участка районных электросетей (РЭС) в Кременной в Луганской народной республике, в результате удара ранен сотрудник предприятия, сообщили в правительстве ЛНР во вторник.

"БПЛА квадрокоптерного типа спикировал на территорию Кременского мастерского участка местных энергосетей", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства региона.

Согласно сообщению, в результате атаки был ранен механик местного участка РЭС.

"Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения и доставлен в городскую больницу", - проинформировали в правительстве ЛНР.