Путин и султан Омана обсудили ирано-американские переговоры по атому

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсуждал с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом ход переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Он отметил, что пока трудно оценить ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

"Посмотрим, какой будет результат. Мы поддерживаем тесный контакт с иранскими коллегами. Где можем, мы помогаем", - сказал он.