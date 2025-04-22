Лавров обсудил с вице-премьером Лаоса вопросы двустороннего сотрудничества

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве переговоры с заместителем премьер-министра Лаоса Салемсаем Коммаситом, сообщили в российском МИД.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений с акцентом на практическое сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

На встрече также "состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам региональной и глобальной повестки дня", отметили на Смоленской площади.

"Беседа прошла в традиционной для российско-лаосских отношений дружественной и доверительной атмосфере", - говорится в сообщении.