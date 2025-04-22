Путин направил приветствие участникам Международного антифашистского форума

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в своем приветствии участникам Международного антифашистского форума заявил о важности борьбы с фашизмом и о патриотической позиции российских политических партий.

"Отмечу, что все парламентские партии России, ответственные общественно-политические объединения занимают консолидированную патриотическую позицию, отстаивают суверенитет страны, стремятся налаживать добрые отношения с нашими зарубежными партнёрами, со всеми, кому дороги идеалы мира и справедливости", - говорится в приветствии.

Президент РФ сообщил, что вместе они воплощают в жизнь инициативы, "направленные на сохранение исторической памяти о самой кровопролитной войне XX столетия, о бессмертном подвиге бойцов и командиров Красной Армии, сокрушивших нацизм".

"Подчеркну, сегодня важно объединять наши усилия, чтобы не допустить распространения на планете расизма, нацизма, фашизма, русофобии, антисемитизма, других агрессивных идеологий, основанных на разжигании ненависти, нетерпимости, пропаганде национальной исключительности. В этом наш общий долг перед нынешним и будущими поколениями", - сказал президент.