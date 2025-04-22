Москва и Маскат отметили необходимость вывода из сектора Газа израильских войск

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Оман отмечают необходимость полного вывода израильских войск из сектора Газа и со всех оккупированных палестинских территорий.

Об этом говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида по итогам визита последнего в РФ.

"Оба лидера выразили глубокую обеспокоенность в связи с трагической ситуацией в секторе Газа и подтвердили свою поддержку международных усилий по достижению незамедлительного и устойчивого прекращения огня, обеспечению безотлагательной доставки гуманитарной помощи гражданскому населению, а также по запуску процессов восстановления и возвращения временно перемещенных лиц. Отметили необходимость полного вывода израильских войск из сектора Газа и со всех оккупированных палестинских территорий", - говорится в заявлении, текст которого опубликован на сайте Кремля.