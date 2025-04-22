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Ушаков назвал контакты с США по Украине регулярными и обстоятельными

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Диалог России и США по Украине весьма обстоятельный, но о достижении результатов по этой теме пока говорить рано, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

"Мы обсуждаем Украину достаточно серьезно, обстоятельно, и я думаю, что диалог продолжится и на этой неделе. Но что касается достижения какого-то результата, пока еще, мне кажется, рано говорить", - сказал Ушаков автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Он отметил, что контакты с американцами носят регулярный характер.

США Юрий Ушаков Украина
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