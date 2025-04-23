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Минцифры отнесло к зоне риска большинство региональных систем с ИИ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Российские регионы активно внедряют системы с использованием технологий искусственного интеллекта, но большинство из них не используют доверенные технологии, поэтому находятся в зоне риска, сообщил на форуме по инфобезопасности в Тюмени замглавы Минцифры Александр Шойтов.

"У нас в стране где-то порядка 500 региональных информационных систем, где есть искусственный интеллект. Построены они в разное время и разными разработчиками. По имеющейся у нас информации, в большинстве случаев никаких доверенных технологий информационной безопасности не применялось. Потенциально эти системы могут нести риск, в том числе существенный", - считает он.

Замминистра напомнил, что в Стратегии развития искусственного интеллекта есть требования по использованию технологий доверенного искусственного интеллекта.

Сейчас Минцифры работает над заключением соглашений с тремя российскими регионами по тестированию их систем ИИ.

"Мы специально выбрали три типа искусственного интеллекта. Будем проводить сначала просто его изучение, а потом планируем тестирование. И, исходя из этого тестирования, разработаем предложения по адекватным, не тяжелым мерам по информационной безопасности для технологий ИИ", - сказал Шойтов.

Александр Шойтов Минцифры
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