Мишустин призвал Минфин cфокуcироваться на макростабильности

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Макроэкономическая стабильность должна оставаться в фокусе деятельности Минфина, необходимо заранее готовиться к разным сценариям с учетом колебаний конъюнктуры, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на расширенной коллегии ведомства.

"Особое внимание важно уделять мерам по профилактике бюджетных рисков и макроэкономической стабильности. Устойчивость к внешним вызовам, обусловленным различными сценариями дестабилизации мировой экономики - это ключевой показатель и, одновременно, результат ответственной государственной политики", - сказал он.

"Надо быть, конечно, готовыми к изменению ситуации, проработать самые различные сценарии с учетом конъюнктуры", - добавил глава правительства.

При этом основные параметры налоговой системы после прошлогодней корректировки меняться не должны, отметил он. "В соответствии с посланием президента, в дальнейшем должна быть обеспечена неизменность налогообложения. Это очень важный фактор для формирования комфортного делового климата в стране", - подчеркнул он.

Мишустин подчеркнул, что в этом году, как и в среднесрочной перспективе, нужно способствовать выходу на IPO компаний с государственным участием, обращению на рынке "их дочерних и зависимых обществ". Прорабатываются также механизмы поддержки и стимулирования выхода на рынок технологичных компаний, отметил премьер-министр.