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В России намерены расширять торгово-экономическое сотрудничество с Узбекистаном

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Россия реализует инвестиционные проекты в Узбекистане на сумму более 3,2 трлн рублей, и это еще не предел, заявил журналистам глава МИД Сергей Лавров по итогам визита в Узбекистан.

"Уже сейчас российские инвестиции одни из наиболее масштабных в экономику Узбекистана. По торговому обороту мы занимаем около 18 процентов общих показателей Узбекистана в отношениях с внешними торговыми партнерами, и это далеко не предел, - сказал он. - Сейчас реализуется дополнительно 115 инвестиционных проектов с участием российского капитала более чем на 3 трлн 200 млрд рублей".

"Важнейшей сферой остается энергетика - флагманский совместный проект строительства в Узбекистане первой атомной электростанции. Контракт подписан год назад, и его реализация переходит в практическую плоскость", - подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что наращивается сотрудничество и в газовой сфере. "Здесь реализуется целый ряд инфраструктурных проектов, которые позволят удвоить поставки газа из России в Узбекистан", - сказал глава МИД.

Кроме того, как он отметил, реализация совместных транспортных проектов будет "укреплять связанность наших стран". "Идут работы по увеличению объема железнодорожных перевозок, как грузовых, так и пассажирских, планируются проекты по расширению существующих международных транспортных коридоров, и в направлении Север-Юг, и Восток-Запад", - сказал Лавров.

По его словам, "есть и дополнительные проекты, которые будут увеличивать взаимосвязанность не только наших экономик, но и центрально-азиатской инфраструктуры с РФ, и в более широком плане это будет вкладом в формирование большого евразийского партнерства".

МИД Сергей Лавров Узбекистан
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