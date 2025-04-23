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Рособрнадзор на год запретил прием в "Шанинку"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Рособрнадзор запретил прием на обучение в Московскую высшую школу социальных и экономических наук ("Шанинка") на год из-за неисполнения предписания об устранении выявленных в ноябре 2024 года нарушений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"В период проверки с 2 по 15 апреля 2025 года было установлено неисполнение предписания, в связи с чем были приняты меры, предусмотренные федеральным законом "Об образовании в РФ": выдано повторное предписание со сроком исполнения до 11.07.2025; составлен протокол об административном правонарушении; запрещен прием в организацию сроком на один год", - говорится в сообщении.

Оценка выполнения организацией вновь выданного предписания будет проведена после истечения срока его исполнения. По результатам такой оценки Рособрнадзор в рамках своих полномочий будет принимать меры, предусмотренные законодательством.

Внеплановую проверку вуза со 2 по 15 апреля 2025 года провели в связи с истечением срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований по результатам проверки, проведенной в ноябре 2024 года.

Тогда, как отметили в ведомстве, в работе вуза были выявлены многочисленные нарушения, среди которых нарушения лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности, требований к выполнению аккредитационных показателей, к размещению информации на официальном сайте, а также требований, установленных федеральными государственными образовательными стандартами, правилами оказания платных образовательных услуг и ряд других.

Рособрнадзор Шанинка
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