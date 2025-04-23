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Книгу, посвященную мемориальным объектам в честь сотрудников органов безопасности - участников Великой Отечественной войны, презентовали к 80-летию Победы

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Презентация книги, посвященной мемориальным объектам в честь сотрудников органов безопасности - участников Великой Отечественной войны прошла в Москве в рамках заседания общественного совета при ФСБ РФ.

"Члены совета решили оказывать всемерную общественную поддержку созданию объектов монументального искусства, увековечивающих подвиги таких бойцов. В этой связи на заседании было презентовано второе издание книги "Память.

Мужество. Слава", посвященной мемориальным объектам в честь сотрудников органов безопасности - участников Великой Отечественной войны",- сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ по итогам заседания совета.

Как сообщил председатель совета Василий Титов, это издание приурочено к 80-летию Победы.

В этой книге, отметил он, "нашли отражение открытия поисковиков, вырвавших из безвестности имена сотен героев, работы архивистов, выяснивших обстоятельства их подвига и гибели, а также усилия общественников, добившихся установки новых обелисков, стел и мемориальных табличек".

"Это не только дань благодарной памяти павшим, но и прочная основа для воспитания молодежи на примерах беззаветного патриотизма отцов и дедов", - сказал Титов.

Кроме того, на заседании члены совета ознакомились с дополненной на базе новых исследований и рассекреченных архивов информацией о деятельности органов контрразведки в годы Великой Отечественной войны.
"Было принято решение продолжить работу по информированию общественности о важном вкладе органов контрразведки в достижение Победы, в том числе оказав поддержку изданию мемуаров ветеранов",- добавили в ФСБ.

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