Аэропорт Стригино (Нижний Новгород) временно не принимает и не отправляет рейсы

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщили в Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены с 02:50 МСК в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)", - говорится в сообщении.

Ранее в ночь на 24 апреля временно приостанавливали работу аэропорты Жуковский и Грабцево (Калуга).