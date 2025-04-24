Госкомиссия по радиочастотам в июне рассмотрит вопрос об аукционах на 5G

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может в июне рассмотреть вопрос о проведении аукционов по распределению частот для 5G, сами аукционы могут состояться в течение полугода после этого, сообщил директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры РФ Дмитрий Тур.

"У нас технически подготовка проекта решения (ГКРЧ - ИФ) завершена, в высокой степени готовности документ. За месяц до рассмотрения на Госкомиссии по радиочастотам делаем рассылку, то есть это май. Если состоится (заседание ГКРЧ - ИФ) в июне, то в течение полугода, я думаю, сами аукционы технически могут состояться", - сказал Тур на конференции "Телеком будущего 2025", организованной TelecomDaily.

При этом он отметил, что это оптимистичный план.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что аукционы на частоты 5G пройдут до конца года. Будет выставлено 2 лота с частотами в диапазоне 4800-4990 МГц.

Стартовая цена на частоты 5G будет определяться строго по методике и превысит 20 млрд рублей за каждый лот. Министр говорил, что операторы пока говорят о незаинтересованности в участии в аукционе из-за высокой цены и низкой эффективности выставляемых диапазонов.