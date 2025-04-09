Минцифры до конца 2025 года проведет первые аукционы на частоты 5G

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Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Первые аукционы на частоты 5G могут быть проведены до конца этого года, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на форуме "Телеком 2025".

Диапазон частот, по которому будет проводиться аукцион, он не уточнил. Вместе с тем Шадаев отметил, что дискуссия по так называемому золотому диапазону (3400-3800 МГц) возобновлена.

"Дискуссия по "золотому диапазону" аккуратно возобновлена. По крайней мере, с нами начали обсуждение", - сказал он.

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