Минцифры надеется до конца года урегулировать вопрос с сертификацией оборудования 5G

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ обсуждает с заинтересованными ведомствами подготовку правил построения сетей 5G и сертификации соответствующего оборудования, рассчитывает до конца года урегулировать вопрос с принятием этих документов, сообщил директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций министерства Дмитрий Тур на конференции "Телеком будущего 2025" в четверг.

На проблему отсутствия правил сертификации для оборудования 5G, которая будет препятствовать развертыванию сетей пятого поколения, в ходе конференции обратил внимание вице-президент по телекоммуникационной инфраструктуре ПАО "МТС" Виктор Белов.

"Еще одна проблема: кроме частот, у нас есть еще регуляторика, связанная с правилами построения (сетей - ИФ) и применения сертификации, которых на сегодняшний день для систем пятого поколения нет. Потому что там же цепочка такая: нужно оборудование сертифицировать, потом сеть построить, потом ее сдать - а это включает в себя, в том числе, такие вещи, как СОРМ, которые должны, в том числе, регулироваться как раз этими документами. А их у нас на сегодняшний день нет", - сказал Белов.

Он отметил, что отрасль надеется на помощь Минцифры в решении этого вопроса.

Директор департамента министерства сообщил, что проекты указанных документов подготовлены, происходит их межведомственное согласование.

"Есть ряд аспектов, которые до сих не привели к тому, что у нас сети пятого поколения развернуты. Одним из аспектов, в том числе, является регуляторика в этой части. Поэтому в этой части мы, естественно, со стороны регулятора должны отпустить как можно больше вопросов, а не продолжать их "подвешивать", - сказал Тур.

"Но в части правил применения мы их (вопросы - ИФ) не добровольно "подвешиваем", потому что есть - и я думаю, что это не секрет - требования от Федеральной службы безопасности по поводу внедрения российской криптографии. Мы понимаем, что повсеместно на сети ее реализовать сейчас будет невозможно и начать строить сети. Мы говорим с коллегами о том, что нужно придумать такие подходы, которые позволили бы либо поэтапно это сделать, либо просто договориться о каких-то конструкциях, когда это будет возможно", - пояснил представитель Минцифры.

"Поэтому, безусловно, подготавливая этот аукцион (на частоты для сетей 5G - ИФ), мы должны сделать эти зацепки и условия о том, когда появятся правила, потому что без этих правил невозможно будет реализовывать сети", - отметил Тур.

Отвечая на вопрос, есть ли возможность решения вопроса с утверждением указанных документов до конца 2025 года, Тур сказал: "Да, планы ровно такие".

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что аукцион на частоты 5G пройдет до конца года, он будет включать 2 лота с частотами в диапазоне 4800-4990 МГц.

Стартовая цена на частоты 5G будет определяться строго по методике и превысит 20 млрд рублей за каждый лот. Министр говорил, что операторы пока говорят о незаинтересованности в участии в аукционе из-за высокой цены и низкой эффективности выставляемых диапазонов.

Тур ранее в четверг сказал, что, как предполагается, Госкомиссия по радиочастотам рассмотрит вопрос об аукционах в июне, а сами аукционы могут состояться в течение полугода после этого.