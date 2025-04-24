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Акция "Георгиевская ленточка" пройдет более чем в 40 странах мира

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - "Волонтеры Победы" в текущем году будут раздавать георгиевскую ленту более чем в 40 странах мира; впервые акция "Георгиевская ленточка" пройдет в Ливии и Монголии, сообщила председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы", замруководителя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.

"Сегодня мы не просто запускаем акцию, мы запускаем эстафету благодарности всем тем, кто защищал и защищает нашу страну (...). Сегодня мы даем старт не только в России, но и в других странах. Прямо сейчас в этот день георгиевскую ленту будут раздавать наши "Волонтеры Победы" в Египте, Тунисе, Турции, Приднестровье. Акция пройдет также в Сербии, Италии, Индии, Аргентине, Перу, на Кипре. Более чем в 40 государствах наши "Волонтеры Победы" будут распространять георгиевские ленты", - сказала Занко на пресс-конференции в четверг.

По ее словам, впервые георгиевские ленты будут раздавать в Ливии и Монголии.

Занко сообщила, что тысячи "Волонтеров Победы" помогут в организации этой акции. В 2025 году рекордное количество мест распространения георгиевских лент - их более 8 тыс. Точки распространения можно посмотреть на сайте волонтерыпобеды.рф. Волонтеры будут распространять их с 24 апреля по 9 мая. Вместе с лентами они будут выдавать листовки, на которых с одной стороны будет описана история георгиевской ленты, а с другой стороны - правила ее ношения.

В текущем году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы, сама она отмечает 20-летний юбилей.

Ольга Занко Волонтеры Победы
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