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Дата оглашения послания президента Федеральному собранию пока не определена

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин считает целесообразным обратиться с посланием к Федеральному собранию в более поздние сроки, дата его оглашения пока не определена, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Пока дата не определена. Как только президент определит эту дату, мы вас проинформируем, - сказал он на брифинге. - Сдвигается в связи с рабочим графиком президента и в связи с тем, что президент считает более целесообразным оглашение в более поздние сроки".

В начале апреля Песков говорил, что оглашение послания вряд ли состоится до майских праздников.

В 2024 году Путин обращался с посланием к Федеральному собранию 29 февраля, в 2023 году - 21 февраля. В 2022 году такого мероприятия не проводилось.

Владимир Путин Дмитрий Песков Федеральное собрание
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