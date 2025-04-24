Минздрав РФ запустил проект, посвященный подвигу медиков во время Великой Отечественной войны

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Минздрав России в канун 80-летия Победы в Великой Отечественной войне запускает проект "Медсанбат", который посвящен сохранению исторической памяти о тех, кто, рискуя жизнью, совершал подвиг на фронтах медицины.

"В канун 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Минздрав РФ совместно с Центральным институтом организации и информатизации здравоохранения Минздрава запускает проект "Медсанбат", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в четверг.

Проект посвящён героическому труду медицинских работников, которые в годы войны самоотверженно боролись за жизнь каждого советского солдата, обеспечивая медицинскую помощь и проведение сложных противоэпидемических мероприятий. Благодаря их усилиям десятки тысяч бойцов вернулись в строй, способствуя общей победе над врагом, отметили в министерстве.

На сайте будут опубликованы истории медиков, исторические хроники и факты о медицине военного времени. Всего за годы войны в советской медицине работали около полумиллиона специалистов: почти 140 тыс. врачей и свыше 228 тыс. медсестёр, из которых многие были мобилизованы в ряды действующей армии. Более 100 тыс. медиков находились на передовой, включая кадровых военных врачей и сотрудников санитарных подразделений.

При этом каждый может внести вклад в сохранение семейной истории, разместив на сайте проекта сведения о своем родственнике, работавшем в медицинских подразделениях в годы Великой Отечественной войны, добавили в Минздраве.