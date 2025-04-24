Поиск

Минздрав РФ запустил проект, посвященный подвигу медиков во время Великой Отечественной войны

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Минздрав России в канун 80-летия Победы в Великой Отечественной войне запускает проект "Медсанбат", который посвящен сохранению исторической памяти о тех, кто, рискуя жизнью, совершал подвиг на фронтах медицины.

"В канун 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Минздрав РФ совместно с Центральным институтом организации и информатизации здравоохранения Минздрава запускает проект "Медсанбат", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в четверг.

Проект посвящён героическому труду медицинских работников, которые в годы войны самоотверженно боролись за жизнь каждого советского солдата, обеспечивая медицинскую помощь и проведение сложных противоэпидемических мероприятий. Благодаря их усилиям десятки тысяч бойцов вернулись в строй, способствуя общей победе над врагом, отметили в министерстве.

На сайте будут опубликованы истории медиков, исторические хроники и факты о медицине военного времени. Всего за годы войны в советской медицине работали около полумиллиона специалистов: почти 140 тыс. врачей и свыше 228 тыс. медсестёр, из которых многие были мобилизованы в ряды действующей армии. Более 100 тыс. медиков находились на передовой, включая кадровых военных врачей и сотрудников санитарных подразделений.

При этом каждый может внести вклад в сохранение семейной истории, разместив на сайте проекта сведения о своем родственнике, работавшем в медицинских подразделениях в годы Великой Отечественной войны, добавили в Минздраве.

Минздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Житель Курганской области получил 13 лет колонии строгого режима за госизмену

Президент заявил о сложной ситуации в жилищном строительстве в РФ

Президент заявил о сложной ситуации в жилищном строительстве в РФ

Москва предупредила Токио о последствиях предоставления Киеву кредита с погашением за счет активов РФ

Визовый центр Франции изменил правила подачи документов на шенгенскую визу

Визовый центр Франции изменил правила подачи документов на шенгенскую визу

Глава ВТБ сообщил об обсуждении возвращения в Россию UnionPay

Экс-командующий 58-й армией генерал Попов приговорен к пяти годам колонии

Экс-командующий 58-й армией генерал Попов приговорен к пяти годам колонии

Завозной случай холеры выявлен в Подмосковье

ФСБ сообщила о нейтрализации двух боевиков, готовивших теракт с БПЛА на нефтехимическом объекте

Суд 26 мая рассмотрит иск о запрете Wintershall вести разбирательство против РФ

Суд 26 мая рассмотрит иск о запрете Wintershall вести разбирательство против РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6254 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне95 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов200 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ51 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });