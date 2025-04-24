Банк России сохраняет график установления антициклической надбавки

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российские банки справятся с увеличением антициклической надбавки с 1 июля 2025 года с 0,25% до 0,5%, Банк России решил сохранить график установления этого норматива, сообщила пресс-служба регулятора.

"С учетом роста запаса капитала у отдельных банков и снижения Банком России в I квартале 2025 года макропруденциальных надбавок по ипотеке и по кредитным картам в льготном периоде, все банки справляются с соблюдением с 1 июля 2025 года антициклической надбавки в размере 0,5% от активов, взвешенных по риску, при сохранении сбалансированного роста кредитования", - отмечает ЦБ.

Показатель достаточности капитала банковского сектора в I квартале текущего года увеличился c 12,5% до 13% (темпы роста запаса капитала различались по банкам), подчеркивает регулятор.

По его мнению, повышение антициклической надбавки наряду с макропруденциальными буферами по отдельным видам кредитов будет способствовать большей устойчивости банков.

Антициклическая надбавка формируется в период ускоренного роста кредитования и распускается в случае кризиса. Использование этого инструмента направлено на повышение устойчивости банковского сектора к возможным шокам и ограничение их влияния на кредитование экономики.

На фоне продолжающегося роста корпоративного кредитования ЦБ принял решение ввести антициклическую надбавку на уровне 0,25% раньше первоначально установленной даты - не с 1 июля 2025 года, а с 1 февраля 2025 года. Повышение надбавки до 0,5% запланировано на 1 июля 2025 года. Надбавка многие годы оставалась на нулевом уровне.

ЦБ ранее обещал внимательно следить за масштабом замедления кредитной активности в предстоящие месяцы. Регулятор заявлял, что готов уточнить сроки формирования антициклической надбавки, если это будет показано для поддержания возможностей банков по обеспечению сбалансированного роста кредита экономике.