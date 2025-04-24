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Запорожский замгубернатора сообщил о гибели человека в результате обстрела

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще один получил ранения в результате обстрела Каменки-Днепровской со стороны ВСУ, сообщил заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий.

"Один мирный житель Каменки-Днепровской погиб сегодня в результате артиллерийского обстрела с украинской стороны, еще один доставлен в больницу с осколочным ранением", - написал он в Telegram.

В городе прозвучало пять взрывов, осколками повреждено здание СТО и хозпостройка в частном домовладении.

По его данным, из-за обстрела повреждены ЛЭП, без света были почти 3 тысячи абонентов. Сейчас подача электроснабжения возобновлена.

Антон Тицкий Запорожская область
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