Премьер-министры РФ и Таджикистана обсудят реализацию проектов в энергетике

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретится в пятницу в Москве с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода, сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Главы правительств планируют обсудить актуальные вопросы российско-таджикистанского торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Отдельное внимание будет уделено реализации крупных совместных проектов в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, образования и культуры", - говорится в сообщении.

В аппарате правительства РФ напомнили, что Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Таджикистана и одним из основных инвесторов в экономику Республики.

"Важным направлением является сотрудничество в электроэнергетической отрасли. Флагманом выступает Сангтудинская ГЭС-1 - самое крупное совместное предприятие, которое обеспечивает энергетическую безопасность Республики", - говорится в сообщении аппарата российского кабмина.

"Одним из ключевых направлений сотрудничества является гуманитарная сфера, связи между образовательными, научными и культурными учреждениями, создание условий для подготовки высококвалифицированных кадров", - отмечается в сообщении.