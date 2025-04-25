Праздничную выплату к 80-летию Победы получили все ветераны

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд России) в соответствии с указом президента направил ветеранам праздничные выплаты к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

"Для нас большая честь выполнить поручение президента и поддержать наших дорогих ветеранов в юбилейный год. Особенно важно, чтобы ветеранам и их близким не приходилось подавать какие-либо заявления. Соцфонд автоматически оформил и перечислил праздничные выплаты на основании имеющихся данных. Все ветераны уже получили средства", - цитируется в сообщении председатель фонда Сергей Чирков.

Так, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы и вдовцы, а также обладатели знаков "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда", а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получили по 80 тыс. руб. В свою очередь труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма получили по 55 тыс. руб.

По данным Соцфонда, всего получателями юбилейной выплаты в этом году стали свыше 320 тыс. ветеранов, в том числе 3,1 тыс. человек в Луганской и Донецкой республиках, Херсонской и Запорожской областях. Праздничную меру также получат ветераны ВОВ в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии и странах Балтии, сказано в сообщении.

Дополнительную ежегодную выплату ко Дню Победы в 10 тыс. руб. получили отдельные категории ветеранов, непосредственно участвовавших в боевых действиях.

"Традиция юбилейных выплат ветеранам сохраняется на протяжении многих лет. Дополнительные средства в том числе выплачивались в 2015 году к 70-летию Великой Победы и в 2020 году к 75-й годовщине", - сказано в сообщении.