Медведев заявил, что Россия не позволит пересматривать итоги Второй мировой войны

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Россия сегодня снова находится на передовой в борьбе с нацизмом и не позволит пересматривать итоги Второй мировой войны и уравнивать агрессора с освободителем, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Сегодня наша страна снова на передовой против того же нацизма, который надел новую маску. Солдаты и офицеры специальной военной операции, те, кто трудится в тылу и кто помогает фронту, продолжают дело своих великих предшественников. Благодаря нашим героям мы видим, как история безжалостно наказывает тех, кто не усвоил её уроков, кто пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны и уравнять агрессора с освободителем. Мы не позволим этого сделать", - заявил Медведев, выступая на Международной патриотической акции "Диктант Победы".