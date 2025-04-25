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Центризбирком представил новую схему нарезки одномандатных округов

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Центризбирком России рассматривает новую схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Госдумы в 2026 году; по итогам заседания ее направят на рассмотрение в Госдуму.

В РоссииНовые регионы РФ получат семь одномандатных округов на выборах депутатов ГосдумыЧитать подробнее

Как сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, по новой схеме в ДНР образуется три округа, в ЛНР - два округа, Запорожская и Херсонская области - по одному округу. Таким образом, новые регионы получили в общей сложности семь округов.

Увеличение на один избирательный округ происходит в Москве (итого будет 16), в Московской области (12) и в Краснодарском крае (9).

В Алтайском, Забайкальском краях, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Томской областях количество округов уменьшается на один у каждого, сообщил зампредседателя комиссии.

Как сказано в презентации Булаева, в Петербурге будет образовано восемь избирательных округов; в Татарстане и Башкортостане - по шесть; в Самарской области - пять; в Саратовской - четыре; в Свердловской области - семь; в Челябинской области - пять.

В 2025 году истекает срок действия предыдущей 10-летней нарезки округов на выборах депутатов Госдумы. Производится новая нарезка 225 одномандатных округов, от которых будет избираться половина нижней палаты парламента на выборах в 2026 году.

Составление новой схемы происходило с учетом актуальной численности избирателей (по состоянию на 1 января 2025 года - 111 562 942 человека, по данным ЦИК) и появления четырех новых субъектов страны.

Выборы депутатов Госдумы пройдут в сентябре 2026 года.

Николай Булаев ЛНР ДНР Центризбирком
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