Минобороны РФ сообщило, что потери ВСУ за сутки на курском направлении превысили 160 человек

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины в течение суток потеряли на курском направлении свыше 160 военнослужащих, общие потери противника за время боевых действий здесь превысили 75 870 человек, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки, орудие полевой артиллерии, пусковая установка РСЗО, два миномёта, РЛС обнаружения воздушных целей, восемь автомобилей, а также 13 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", - сказано в сообщении.