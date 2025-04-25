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Мишустин сообщил о деловых связях более 80 субъектов РФ с Таджикистаном

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Приоритетом Москвы и Душанбе является укрепление межрегионального взаимодействия, деловые связи с Таджикистаном развивают более 80 субъектов РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Приоритетное внимание уделяем укреплению межрегионального взаимодействия. Прямые деловые связи с Таджикистаном развивают более 80 субъектов Российской Федерации. Есть перспективные совместные проекты в машиностроении, энергетике, добыче полезных ископаемых", - рассказал Мишустин на переговорах с таджикистанским коллегой Кохиром Расулзодой в пятницу в Москве.

"Активную работу ведет Межправительственная комиссия, таджикистанскую часть которой вы лично возглавляете, с нашей стороны зампред правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин", - добавил глава правительства России.

Михаил Мишустин РФ Таджикистан
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