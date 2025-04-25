Поиск

Дело об убийстве генерала Москалика будет расследовать центральный аппарат СКР

Дело об убийстве генерала Москалика будет расследовать центральный аппарат СКР
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело об убийстве генерала Минобороны Ярослава Москалика будет расследовать центральный аппарат СКР, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По поручению председателя СК России уголовное дело, возбужденное по факту подрыва автомобиля в городе Балашихе, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, для наиболее полного и всестороннего расследования передано в Главное следственное управление Следственного комитета", - сказала Петренко в пятницу журналистам.

Она отметила, что для оказания практической помощи "на место происшествия направлены опытные следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) и эксперты Судебно-экспертного центра СК России".

"По уголовному делу продолжается комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления", - сказала представитель СКР.

Утром в пятницу в Балашихе во дворе одного из домов произошел взрыв припаркованного автомобиля. Проходивший рядом в этот момент Москалик погиб.

Расследуется уголовное дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 105, ст. 222.1 УК РФ).

Следователи установили, что в автомобиль было заложено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

ВС РФ СКР Светлана Петренко Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин в Кремле проводит встречу с посланником Трампа

Путин в Кремле проводит встречу с посланником Трампа

Оценки за поведение в российских школах планируют ввести с начала 2026 года

Единое календарное урочное планирование введут в школах РФ с сентября 2026 года

Единое календарное урочное планирование введут в школах РФ с сентября 2026 года

Выборы в Госдуму в 2026 году будут проходить по новой схеме одномандатных округов

Выборы в Госдуму в 2026 году будут проходить по новой схеме одномандатных округов

Центризбирком представил новую схему нарезки одномандатных округов

Признаки прогресса в урегулировании украинского кризиса. Обобщение

Признаки прогресса в урегулировании украинского кризиса. Обобщение

Источник сообщил о прибытии Уиткоффа в Москву

Самолет, предположительно, Уиткоффа приземлился в Москве

Самолет, предположительно, Уиткоффа приземлился в Москве
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне105 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6258 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе399 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов200 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });