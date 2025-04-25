Дело об убийстве генерала Москалика будет расследовать центральный аппарат СКР

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело об убийстве генерала Минобороны Ярослава Москалика будет расследовать центральный аппарат СКР, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По поручению председателя СК России уголовное дело, возбужденное по факту подрыва автомобиля в городе Балашихе, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, для наиболее полного и всестороннего расследования передано в Главное следственное управление Следственного комитета", - сказала Петренко в пятницу журналистам.

Она отметила, что для оказания практической помощи "на место происшествия направлены опытные следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) и эксперты Судебно-экспертного центра СК России".

"По уголовному делу продолжается комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления", - сказала представитель СКР.

Утром в пятницу в Балашихе во дворе одного из домов произошел взрыв припаркованного автомобиля. Проходивший рядом в этот момент Москалик погиб.

Расследуется уголовное дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 105, ст. 222.1 УК РФ).

Следователи установили, что в автомобиль было заложено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.