В Белгородской области в результате удара дрона по машине погибли двое

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона на автомобиль в Грайворонском округе, есть погибшие и пострадавший.

"На участке автодороги Косилово - Почаево Грайворонского округа легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона, (...) двое мужчин погибли на месте до приезда бригады скорой помощи", - написал он в Telegram.

Гладков уточнил, что брат одного из погибших, находившийся в той же машине, получил осколочные ранения. Его в повезли в больницу в тяжелом состоянии.