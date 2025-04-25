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В Белгородской области в результате удара дрона по машине погибли двое

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона на автомобиль в Грайворонском округе, есть погибшие и пострадавший.

"На участке автодороги Косилово - Почаево Грайворонского округа легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона, (...) двое мужчин погибли на месте до приезда бригады скорой помощи", - написал он в Telegram.

Гладков уточнил, что брат одного из погибших, находившийся в той же машине, получил осколочные ранения. Его в повезли в больницу в тяжелом состоянии.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Грайворонский округ Белгородская область
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