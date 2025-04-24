После атаки дронов полностью сгорел комплекс "Новый Иерусалим" в Белгородской области

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников полностью сгорел храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Вооруженные силы Украины атаковали наш всеми любимый храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в селе Сухарево Валуйского округа. Храмовый комплекс полностью сгорел", - написал Гладков в своем телеграм-канале в четверг.

По информации губернатора, пострадавших нет.