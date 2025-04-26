В регионах Сибири к майским праздникам похолодает на 10-13 градусов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Очень теплая погода прогнозируется в последние дни апреля в регионах юга западной Сибири, однако к майским праздникам произойдет резкое понижение температуры, в Новосибирской области и Алтайском крае она упадет сразу на 10-13 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень теплая погода в последние дни апреля прогнозируется в Новосибирской области, в Алтайском крае, там по-настоящему летняя погода, плюс 25 - плюс 26 градусов. Но все-таки к 1 мая произойдет понижение", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в Новосибирской области с 26 по 29 апреля воздух днем будет прогреваться до плюс 21 - плюс 25 градусов. "И затем, 30 апреля и 1 мая, понижение температуры сразу на 10-13 градусов. Уже ночные температуры минус 1 - плюс 2 градуса, а дневные - плюс 10 - плюс 13 градусов. И аналогичная ситуация в Алтайском крае", - сказал Вильфанд.

Кроме того, к 1 мая понизится температура в Томской области, где ночью прогнозируются заморозки до минус 3 градусов. Аналогичная ситуация будет в Омской области.

Аналогичные изменения температуры будут на юге Красноярского края, где в выходные температура повысится до плюс 21 - плюс 27 градусов днем и от 0 до плюс 5 ночью, а затем, к 1 мая, понизится - ночью она будет от минус 4 до плюс 1 градуса, а днем - плюс 10 - плюс 15 градусов.