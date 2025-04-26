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Группировки войск "Запад", "Центр" и "Южная" улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток улучшили положение на ряде участков в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение.

"Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи и позиции", - сказано в сообщении Минобороны.

Как сообщили в министерстве, в зоне ответственности группировки "Запад" украинская армия в течение суток потеряла более 230 военных, бронеавтомобиль, девять пикапов и четыре орудия полевой артиллерии, уничтожены четыре склада боеприпасов.

По данным Минобороны, за сутки группировка "Центр" нанесла поражение формированиям семнадцати украинских бригад в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Красноармейск, Муравка, Димитров, Гришино, Новониколаевка и Удачное в ДНР.

"Противник потерял свыше 360 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и четыре артиллерийских орудия", - сообщило ведомство.

Согласно данным военных, "Южная" группировка за сутки нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах населенных пунктов Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Дылеевка и Ильиновка в ДНР. Потери украинских сил составили до 295 военных, бронеавтомобиль, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны. По его данным, уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства и склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Отрадное, Вольное Поле Донецкой народной республики и Малиновка Запорожской области", - заявили в ведомстве.

Согласно сообщению, потери ВСУ за сутки составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад горючего, сказали в Минобороны РФ.

По словам военных, подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Токаревка, Никольское и Антоновка Херсонской области. За сутки ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронированную машину и три орудия полевой артиллерии, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и склад боеприпасов, сообщили в министерстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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