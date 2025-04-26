Минобороны РФ сообщило об ударах по ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесли удары по ВСУ в районе четырех населенных пунктов Харьковской области и трех населенных пунктов Сумской области.

"Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Кутьковка, Московка, Купянск Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой народной республики", - сказали в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Михайловское и Турья Сумской области", - отметили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ на белгородском направлении за сутки составили до 35 человек, танк, два автомобиля, бронетранспортер.