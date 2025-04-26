Одиннадцать рейсов отправлены на запасные аэродромы из-за тумана в Сочи

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде, сообщает пресс-служба аэропорта в субботу.

"Сегодня, в течение суток, 26 апреля будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия (туманы, дожди и грозы). В связи с этим, экипажами 11 рейсов были приняты решения об "уходе" на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.

Временно самолеты отправлены на аэродромы: в Минеральные Воды, Грозный, Владикавказ, Ставрополь и Махачкалу.

"Часть рейсов смогли выполнить посадки в штатном режиме, в моменты улучшения метеоусловий (улучшение видимости): на 13:00 обслужено 30 рейсов на прилет и 29 на вылет", - отмечается в сообщении.

До конца суток 26 апреля и в течение дня 27 апреля авиакомпании будут стабилизировать свое расписание, ожидаются корректировки во времени прибытия и вылета рейсов.

На время ожидания с пассажирами работают представители авиакомпаний, обеспечивая всем необходимым, согласно требованиям ФАП-82.