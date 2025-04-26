Все самолеты, ушедшие на запасные аэродромы, вернулись в Сочи

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде из-за тумана, сообщает пресс-служба аэропорта в субботу.

"Все рейсы, уходившие на запасные аэродромы, вернулись в Сочи, обслуживаются и отправляются по городам назначения", - говорится в сообщении.

Для стабилизации расписания полетов авиакомпаниям потребуется 1-2 дня, если погода не продолжит вносить свои коррективы.

Между тем пресс-служба городской администрации сообщает, что непогода не покинет курорт в ближайшие дни.

"По сообщению синоптиков, в течение сегодняшних суток, а также утром следующего дня на территории курорта Сочи и федеральной территории "Сириус" ожидается туман. Также в воскресенье, 27 апреля, местами возможна гроза", - говорится в сообщении.

Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, быть особенно внимательными за рулем в условиях ухудшения видимости, а также принять все необходимые меры предосторожности.

"В горах выше 1500 метров над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность", - отмечается в сообщении.