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ФСБ сообщила о признательных показаниях фигуранта дела об убийстве генерала Москалика

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Подозреваемый в подрыве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерала Ярослава Москалика дает признательные показания, следует из видео, опубликованного в субботу ФСБ России.

"В 2025 году в феврале я купил автомобиль "Фольксваген"-универсал. (...) По его (куратора украинских спецслужб - ИФ) координатам в конце февраля 2025 года я нашел тайник и забрал оттуда видеокамеру и бомбу", - сказал задержанный Игнат Кузин.

Он сообщил, что бомба была установлена на автомобиль.

"Взрыв был непосредственно произведен дистанционно куратором Вадимом",- сказал мужчина.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании агента украинских спецслужб Игната Кузина, причастного к взрыву автомобиля в Подмосковье, в результате которого погиб генерал Москалик.

По данным ФСБ, Кузин приобрел автомобиль, в который установил самодельное взрывное устройство, "компоненты которого изъял из тайника, оборудованного спецслужбами Украины в Московской области". Оно было дистанционно приведено в действие с территории Украины, сообщает служба.

Утром 25 апреля в Балашихе во дворе одного из домов произошел взрыв припаркованного автомобиля. Проходивший рядом в этот момент Москалик погиб.

ФСБ
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