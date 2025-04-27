СКР предъявил обвинение задержанному по подозрению в убийстве генерала Москалика

Как отметили в Следственном комитете, обвиняемый полностью признал вину

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Следователи предъявили обвинение Игнату Кузину, задержанному по подозрению в убийстве генерала Минобороны РФ Ярослава Москалика, попросят суд арестовать его, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 205, 222.1, 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств)", - сказала она в воскресенье журналистам.

Петренко отметила, что "Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте". "В суд направлено ходатайство об аресте фигуранта", - сказала она.

По ее словам, с Кузиным продолжаются следственные действия, "в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах произошедшего".

"В частности, обвиняемый сообщил, что был завербован сотрудниками службы безопасности Украины за денежное вознаграждение, которые выходили с ним на связь, и о конкретных задачах, поставленных перед ним", - сказала представитель следствия.

Согласно его показаниям, отметила она, в сентябре 2023 года Кузин прибыл в Россию, "где в ожидании конкретных указаний куратора из СБУ проживал на территории Московского региона".

"В сентябре 2024 года после получения данных о Москалике как об объекте террористического нападения Кузин приступил к сбору необходимых данных о нем", - сказала Петренко.

Для этого, по данным СКР, "он поселился в ноябре 2024 года в специально арендованной в подъезде потерпевшего квартире, откуда вел наблюдение за его передвижениями, выяснял распорядок дня, заранее приобрел автомобиль "Фольксваген Гольф" и за месяц до планируемого теракта припарковал его у подъезда".

"Компоненты готового взрывного устройства, системы видеонаблюдения и контроля получил в марте текущего года в тайнике на территории Балашихи, после чего установил их в автомобиле", - сказала Петренко.

По ее словам, Кузин "описал хронологию своих действий с момента начала подготовки и вплоть до исполнения преступления".

"После окончания подготовки 23 апреля 2025 года Кузин скрылся. За совершенное преступление ему было обещано денежное вознаграждение в общей сумме 18 тысяч долларов США", - сказала представитель СКР.

По данным ведомства, подрыв удаленным способом был совершен 25 апреля в момент, когда Москалик выходил из подъезда своего дома. "Сигнал на подрыв взрывного устройства был направлен неустановленным на данный момент сотрудником украинских спецслужб на основании получаемого видеоизображения", - заявила Петренко.

Она добавила, что по уголовному делу назначены необходимые экспертизы, в том числе взрывотехническая, судебно-медицинская и другие. Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются иные лица, причастные к организации этого преступления, сказала Петренко.

Утром 25 апреля в Балашихе во дворе одного из домов произошел взрыв припаркованного автомобиля. Проходивший рядом в этот момент замначальника главного оперативного управления генштаба ВС РФ Ярослав Москалик погиб.

Следователи установили, что в автомобиль было заложено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

Расследуется уголовное дело о террористическом акте (ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

На следующий день в ФСБ сообщили о задержании подозреваемого в преступлении - агента украинских спецслужб, имеющего вид на жительство в Украине 42-летнего Игната Кузина.