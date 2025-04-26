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Задержан подозреваемый по делу об убийстве генерала Москалика

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании агента украинских спецслужб, причастного к взрыву автомобиля в Подмосковье, в результате которого погиб российский генерал Ярослав Москалик.

"В результате неотложных мероприятий задержан агент украинских спецслужб Кузин Игнат, 1983 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине, заминировавший автомобиль "Фольксваген Гольф" в Балашихе Московской области, в результате подрыва которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Москалик Ярослав", - заявили в спецслужбе в субботу.

По данным ФСБ, Кузин приобрел автомобиль, в который установил самодельное взрывное устройство, "компоненты которого изъял из тайника, оборудованного спецслужбами Украины в Московской области".

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"25 апреля 2025 года при выходе из подъезда военнослужащего Минобороны России СВУ было дистанционно приведено в действие с территории Украины. Задержанный доставлен сотрудниками ФСБ России в Следственный комитет Российской Федерации для проведения следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт"), ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК России", - добавили в спецслужбе.

Утром в минувшую пятницу в Балашихе во дворе одного из домов произошел взрыв припаркованного автомобиля. Проходивший рядом в этот момент Москалик погиб.

Расследуется уголовное дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ).

Следователи установили, что в автомобиль было заложено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

ФСБ Ярослав Москалик
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