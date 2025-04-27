Совет законодателей начнет работу в Санкт-Петербурге

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Совет законодателей начнет работу в воскресенье в Санкт-Петербурге, сообщил ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

27 апреля, в День российского парламентаризма, состоится заседание президиума Совета, где подробно будут рассмотрены вопросы повышения качества и доступности медицинской помощи, а также подготовки к летней детской оздоровительной кампании. Эта дата приурочена к первому в истории нашей страны заседанию Государственной Думы, которое состоялось 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.

На Совет законодателей съедутся председатели региональных законодательных собраний, сообщил председатель Госдумы.

В понедельник, 28 апреля, пройдет Совет законодателей. На обсуждение вынесено два вопроса, в частности, обеспечение регионов медицинскими и педагогическими кадрами, отметил Володин.

"Результаты проверок Счетной палаты показывают, что в школах, особенно сельских, не хватает порядка 30% учителей. В городских есть дефицит преподавателей математики, физики, химии", - написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, в сфере здравоохранения также существуют проблемы с обеспеченностью кадрами, особенно в части среднего медицинского персонала - не хватает 75 тысяч специалистов, в ЦРБ сельских районов дефицит врачей достигает 50%.

Также в этот день будет обсуждаться вопрос противодействия нацизму и сохранение исторического наследия.

"В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне эта тема для нас многое значит. Наша задача - сделать все, чтобы защитить память о тех, благодаря кому мы сегодня живём. Не дать переписать историю и исказить правду о Великой Победе и ее героях", - считает Володин.